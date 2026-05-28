ラオックス・グローバルリテーリングは、「ラオックス銀座本店」を5月28日にグランドオープンする。

約1,000種類の腕時計を取り扱い、1階と2階は「ROLEX」「PATEK PHILIPPE」「Cartier」「HERMÈS」「OMEGA」「Longines」などを揃えるラグジュアリーウォッチフロアとし、2階には新品と中古を合わせて約100本の「ROLEX」を展示してロレックスの人気モデルや希少モデルを用意する。店内は時計専門の「WATCH.GINZA」を主体とした5層構成とし、日常使いの1本から資産価値を重視するコレクションまでを求める顧客を主な対象とする。

3階では「WATCH.GINZA」と周大福が展開する売り場に国産腕時計、周大福のジュエリー、アコヤ真珠、珊瑚、資産性の高い金地金を揃え、金地金は5グラムから1,000グラムまで店頭販売する。オープニング企画として、オープンから3日間、少量の金を用いた「ちいかわゴールド」を各日先着20名限定で1人1点まで販売する。

営業時間は午前11時から午後8時まで。アクセスは東京メトロ銀座駅から徒歩5分、JR新橋駅から徒歩3分。