この記事をまとめると ■二輪用と四輪用オイルでは求められる性能が違う ■クルマにバイク用オイルの流用は触媒劣化を招く恐れがある ■指定粘度と規格を守ることが愛車を守る基本だ 「４サイクルなら同じ」ではない 内燃機関とも呼ばれるエンジン。その鼓動を愛するユーザーであれば、エンジンオイル交換というメンテナンスが重要なことは重々承知であろう。 そして、大きな自動車用品店にいくと、エンジンオイルのコーナーに