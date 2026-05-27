【モデルプレス＝2026/05/27】人気BLドラマ「高良くんと天城くん」「4月の東京は…」「体感予報」「ふったらどしゃぶり」の4作品が、Prime Videoにて配信を開始。本記事ではそれぞれの作品の魅力を紹介する。【写真】イケメン俳優×アイドル、BLドラマでキス寸前◆「高良くんと天城くん」一軍拗らせ男子×ピュア男子の秘密の恋に胸キュンSNSをきっかけに話題を呼び、BLアワードでも高い評価を得た人気コミックを実写化した「高良く