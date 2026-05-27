アシアナ航空は、神戸〜ソウル/仁川線を9月1日に開設する。1日1往復を運航する。機材はエアバスA321neoを使用する。所要時間は神戸発、ソウル/仁川発ともに2時間。運航期間は10月24日まで。同路線は、5月にチャーター便として3往復を乗り入れていた。大阪/関西〜ソウル/仁川・ソウル/金浦線を1日6往復を運航しており、組み合わせた旅程の利用も可能となる。就航を記念し、エコノミークラスで特別運賃を設定するほか、割引クーポン