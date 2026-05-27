アメリカでの裁判で弁護士を付けずに訴訟を起こす本人訴訟が生成AIの普及後に急増していると、MITと南カリフォルニア大学の研究者が報告しました。研究者らはAIが司法へのアクセスを広げる一方で、裁判所の事務負担を大きく増やしている実態を示していると論じています。Access to Justice in the Age of AI:Evidence from U.S. Federal Courts(PDFファイル)https://avshah1.github.io/assets/pdf/papers/pro-se/Pro_Se_Automation