新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、次世代アニメクリエイターとともにオリジナルアニメ作品の創出を目指すプロジェクト「Project PRISMation（プロジェクト プリズメーション）」において、第１弾として公開したオリジナルアニメのパイロットフィルム『Poppin-Play Kitchen』（原案・監督・脚本・制作：Zemyata）が国際的な映像広告賞『第47回テリー賞』において、応募総数13,000点以上の中から金賞３部門を含む計11部門を