続投が決まった大嶽直人監督 ©KAMATAMARESANUKI J３カマタマーレ讃岐が、大嶽直人監督と2026年－2027年シーズンの契約を更新したと発表しました。 大嶽監督は選手時代、Jリーグの横浜フリューゲルスや京都パープルサンガでプレーし、日本代表として1992年のAFCアジアカップで優勝しました。引退後は鹿児島ユナイテッドFC（J3）やFC大阪（J3）などで監督を務め、2026年1月