完全オフにするドライバーも欧州の自動車安全評価機関であるユーロNCAPは、2020年代末までにひとりひとりのドライバーに合わせて調整できる新しい安全機能の導入を目指している。これにより先進運転支援システム（ADAS）に対する理解を高めるという。2019年、欧州連合は一般安全規則2（GSR2）を導入した。これにより、2022年以降に発売されるすべての新型車および2024年以降に登録されるすべての車両へのADAS搭載が義務付けられた