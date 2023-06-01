NY株式26日（NY時間11:03）（日本時間00:03） ダウ平均50484.83（-94.87-0.19%） ナスダック26661.84（+317.87+1.21%） CME日経平均先物65595（大証終比：+455+0.69%） 欧州株式26日GMT15:03 英FT100 10513.72（+47.46+0.45%） 独DAX 25215.59（-173.51-0.68%） 仏CAC40 8192.19（-66.07-0.80%） 米国債利回り 2年債 4.074（-0.047） 10年債 4.500（-0.057） 30年債 5