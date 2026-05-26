【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】 5月26日19時より配信 BANDAI SPIRITSは、配信番組「第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて「30MP パワード夏美＆ギロロ伍長」を発表した。発売は11月を予定し、価格は5,280円。 「ケロロ軍曹」よりパワードスーツを纏った夏美とギロロ伍長を30MPフォーマットで立体化。パワード夏美は武装などのギミックに加えて