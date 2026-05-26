ファミリーマートは5月26日、「We are "Rainbow"」キャンペーンを全国のファミリーマートで開始した。We are "Rainbow"○レインボーカラーの商品でLGBTQへの理解を促進同キャンペーンは、多様性への理解を促進する活動に賛同したカ･コーラ ボトラーズジャパン、チェリオジャパン、クリートと共同で2025年に初開催した。今年は新たに、キリンビールが、ブルックリン・ブルワリー社の「The Stonewall Inn IPA」(425円)を数量限定で発