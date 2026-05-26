夏の電気・ガス料金を支援するため、政府は今年度の予備費から5135億円支出することを閣議決定しました。即効性があり、物価の押し下げ効果もある電気・ガス料金への支援ですが、近年は、夏と冬の風物詩のように補助が常態化しています。片山さつき 財務大臣「7月から9月の電気ガス料金について、昨年夏の料金水準を下回るような支援を行うべく、そのための財源として令和8年度の予備費5135億円の使用を決定」標準的な世帯で