西日本ジェイアールバスとジェイアールバス関東は、東京・新宿〜京阪神線の夜行便「青春エコドリーム号」で学生割引を6月1日から30日まで設定する。対象日は期間中の平日で、月曜から木曜までの計18日間とする。通常の学生割引1,000円にキャンペーン割引1,000円を加え、2,000円引きとする。購入は学生運賃で行い、乗車時に学生証を提示する必要がある。提示できない場合、大人運賃との差額を支払う必要がある。