ヒューストン・アストロズの今井達也投手（27）が現地時間25日、敵地でのレンジャーズ戦に先発登板。6回無安打無失点と好投し、今季2勝目の権利を持って降板した。1点リードを持って登板した今井だったが、先頭打者から2者連続で四球を与え、いきなり無死一、二塁とピンチを招いた。それでも、投手コーチがマウンドに向かって一呼吸置いた後、3番ニモを二ゴロ併殺打。次打者を再び四球で歩かせたものの、5番カーターを中飛に仕