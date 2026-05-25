ジュウリョクピエロでオークスを制し、ＪＲＡ所属の女性騎手で初のＧ１制覇となった今村聖奈騎手が５月２５日、ＴＯＫＹＯＦＭのラジオ番組「サントリーオールフリーｐｒｅｓｅｎｔｓ藤江れいなの『そうだ！競馬場に行こう！』」に出演した。ホリプロの大先輩の和田アキ子がフジテレビ系「みんなのＫＥＩＢＡ」にゲスト出演し、ホリプロの後輩の「頑張れ馬券」で的中した。そのことについて、今村は「うれしいです。皆さ