モデルでタレントの谷まりあさんは5月23日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つコーディネートを披露しました。【写真】谷まりあの美脚が際立つコーデ「ヒラヒラかわいい」谷さんは「まだ少し寒いから風邪ひかないでね？」とつづり、5枚の写真を公開。黒いレザージャケットにベージュのプリーツミニスカートのコーディネートを披露しました。服に合わせたサングラスやバッグまで、全身が「Louis Vuitton（ルイ・ヴィトン）」です