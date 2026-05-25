SUPER JUNIORのシンドンが、ダイエットに成功した近況を公開した。5月23日、シンドンは自身のSNSを更新し、「ちょっと体験してみよう〜くらいだったのに、気づけば装備フルセットをそろえてた。でも本当にめちゃくちゃ楽しい。やっぱりスポーツは装備が大事だよね！＃アイスホッケー」とコメントを添え、写真を掲載した。【写真】シンドン、37kg減量で“別人級”に激変!?公開された写真の中のシンドンは、アイスホッケーに夢中にな