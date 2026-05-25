37kg減量で激変!? SUPER JUNIOR・シンドン、“別人級”のビジュアルに驚きの声「どうやって…」

SUPER JUNIORのシンドンが、ダイエットに成功した近況を公開した。

5月23日、シンドンは自身のSNSを更新し、「ちょっと体験してみよう〜くらいだったのに、気づけば装備フルセットをそろえてた。でも本当にめちゃくちゃ楽しい。やっぱりスポーツは装備が大事だよね！＃アイスホッケー」とコメントを添え、写真を掲載した。

【写真】シンドン、37kg減量で“別人級”に激変!?

公開された写真の中のシンドンは、アイスホッケーに夢中になっている様子を見せている。アイスホッケー用品をフルセットでそろえるなど、その本気ぶりをうかがわせた。

特に37kgの減量に成功したことで知られるシンドンは、シャープになったフェイスラインやすっきりとした鼻筋はもちろん、スリムになったスタイルまで披露し、視線を集めた。

これに対し、タレントのチャン・ソンギュは「どうやってそんなに痩せたんだよ、一体」とコメントし、激変したシンドンの姿に驚きを見せた。

（写真＝シンドンInstagram）

なお、シンドンはSUPER JUNIORとしての活動だけでなく、さまざまなバラエティ番組にも出演し、多くの人気を集めている。

（記事提供＝OSEN）

◇シンドン プロフィール

1985年9月28日生まれ。本名シン・ドンヒ。2005年にSUPER JUNIORのメンバーとしてデビューした。もともとコメディアン志望であったことからバラエティ番組で活躍を見せ、お茶の間のファンに笑顔を届けた。キレのあるダンスに定評があり、グループ内ではウニョクやドンヘと共にダンスメンバーとして知られる。