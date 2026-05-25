（資料写真）２５日午前８時４５分ごろ、東京メトロ千代田線内で停電が発生し、この影響で直通運転している小田急小田原線、江ノ島線、多摩線の上下線で運転を見合わせた。小田急電鉄によると、同９時２０分ごろに運転を再開した。