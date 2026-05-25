お笑い芸人木村祐一（63）が24日夜、Xを更新。一部ユーザーからの声に返答した。木村は24日昼、オールバックにして渋い”決め顔“をした、精悍な自身の最新ショットを掲載しつつ「風間公ち、、、いや、あのね。」と投稿。木村拓哉主演のドラマ、映画「教場」シリーズの主人公・風間公親を意識したとみられる投稿をした。すると、これに対し一部ユーザーが「君にはここ辞めてもらうわ。いつにするん？明日か明後日か、なんやったら