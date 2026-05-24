2026W杯へ臨むブラジル代表ではアーセナルでプレミアリーグ制覇に貢献したDFガブリエウ・マガリャンイス、パリ・サンジェルマンの最終ラインを束ねるマルキーニョスがセンターバックコンビ1番手となるだろう。しかし、2人に次ぐ実力者であるユヴェントスDFブレーメルも忘れてはならない。昨季は怪我で膝の十字靭帯断裂の大怪我を負い、今季も怪我で離脱している期間があるなど、ブレーメルは苦しい時間を過ごしてきた。しかし実力