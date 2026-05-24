名門が、早くも危機感を隠せない状況に追い込まれている。レッドソックスは２３日（日本時間２４日）、本拠地フェンウェイ・パークでツインズに２―４で敗れ、２連敗となった。２２勝２９敗でア・リーグ東地区４位。首位レイズには１３ゲーム差をつけられ、ワイルドカード圏内までは２・５ゲーム差とはいえ、反転攻勢を口にするには打線の迫力があまりにも乏しい。米メディア「エッセンシャリー・スポーツ」は同日、レッドソッ