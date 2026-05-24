ネットでは、中国を訪問したトランプ米大統領一行が15日、帰国の途に就くために飛行機に乗り込む直前に、中国側から受け取った品をすべて廃棄したとの情報が駆け巡った。ドイツメディアのドイチェ・ベレは、この情報が真実と訴えるために拡散した画像が、人工知能（AI）を使った、いわゆる「フェイク」だったと指摘し、実情の調査結果を紹介する記事を発表した。「トランプ大統領一行が中国からの贈り物をすべて投げ捨てた証拠」と