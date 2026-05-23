雲南省紅河ハニ族イ族自治州金平県鞍底郷にある中国・紅河蝴蝶谷では5月に入り、1億羽以上のワモンチョウが一斉に羽化するという生命力あふれる圧巻の現象が観察された。今年はここ10年で最大規模の一斉羽化が起きており、すでに観賞のベストシーズンに入り、見頃は6月中旬から下旬まで続くとみられている。中国・紅河蝴蝶谷管理局のモニタリングによると、今年は5月上旬からチョウの一斉羽化が始まり、1日約20％のペースで増えて