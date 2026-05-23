過去10年で傾向を探る。☆ステップ桜花賞組は【7・5・6・57】と断トツ。次いでフローラS組【2・3・1・35】。特に1着は【1・3・0・6】で連対率40％と好成績。忘れな草賞組は【1・0・1・11】、フラワーC組は【0・1・0・11】、スイートピーS組は【0・1・0・11】。☆人気1番人気【6・1・0・3】、2番人気【1・4・3・2】、3番人気【2・0・1・7】、4番人気【1・1・1・7】と上位人気馬の信頼度はかなり高い。☆騎手乗り替わ