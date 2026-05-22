M-1で準優勝を果たした実力派お笑いコンビが、自身のパフォーマンスを振り返り、本番中に見せてしまった思わぬ反省点を告白してスタジオを沸かせた。【映像】M-1で披露した実際のネタ＆話題のポイントかまいたちがMCを務めるトークバラエティ『これ余談なんですけど・・・』の5月20日放送回では、M-1王者のたくろうや準優勝コンビのドンデコルテらが集結し、大舞台の裏側やその後に起きた激変劇を語り合う企画が行われた。番