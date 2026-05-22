ノルウェーサッカー協会(NFF)は21日、北中米ワールドカップを戦うノルウェー代表メンバーを発表した。ノルウェーは欧州予選でイタリアやイスラエルと同組になったが、首位でW杯ストレートインを達成。7大会ぶり4回目の出場となる。FWアーリング・ハーランド(マンチェスター・C)やMFマルティン・ウーデゴーア(アーセナル)ら豪華なタレントがメンバーに名を連ねた。2023年6月から選出されていたGKマティアス・ディンゲランド(