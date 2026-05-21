【仕事の“質”を上げるビジネスギア最適解】近年、働き方の多様化にともない、ビジネスバッグも多種多様に。今回はデザイン性と機能性を兼ね備え、仕事のモチベと効率をあげてくれるアイテムを紹介する。自分のライフスタイルに合わせた最高の相棒バッグを見つけてほしい。＊＊＊ノートPCの持ち歩きやビジネススタイルのカジュアル化によって、いま支持されているのが“大容量バックパック”だ。PCからビジネスツール、水