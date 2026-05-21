ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」は次週、半年に一度の「みんなの説ＳＰ」を放送すると２０日の放送回で予告。４年前の逆バージョンが予告され、一部ネットが沸いた。次週は視聴者からの説を実証する「みんなの説ＳＰ」を放送予定。予告映像では「縞ハイネック細身ハゲがテレビ局にいたらひょうろくだと思って声かけちゃう説」が紹介されていた。この「縞ハイネック細身ハゲ」は、実はバイきんぐ小峠英二だった…という落ち