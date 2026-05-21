【一番くじ 学園アイドルマスター Part5】 6月19日より順次発売予定 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 学園アイドルマスター Part5」の全ラインナップを公開した。6月19日より順次発売を予定し、価格は1回850円。 本商品はゲーム「学園アイドルマスター」をモチーフとしたフィギュアやグッズが当たるキャラク