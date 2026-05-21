【一番くじ 学園アイドルマスター Part5】 6月19日より順次発売予定 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 学園アイドルマスター Part5」の全ラインナップを公開した。6月19日より順次発売を予定し、価格は1回850円。

本商品はゲーム「学園アイドルマスター」をモチーフとしたフィギュアやグッズが当たるキャラクターくじ第5弾。本弾では「Boom Boom Pow」衣装の花海咲季、「アイヴィ」衣装の月村手毬、「Yellow Big Bang！」衣装の藤田ことねが 1/7 Gracemasterシリーズでフィギュア化。

本一番くじの描き下ろし衣装のアイドル達をモチーフとしたクリアポスター、ビジュアルファンブック、アクリルキーホルダー、アクリルスタンドが登場。

また、ラストワン賞では「月村手毬 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.」がラインナップ。

「一番くじ 学園アイドルマスター Part5」各等賞一覧

A賞 花海咲季 フィギュア 1/7 Gracemaster

・全1種

・サイズ：約22cm

B賞 月村手毬 フィギュア 1/7 Gracemaster

・全1種

・サイズ：約22cm

C賞 藤田ことね フィギュア 1/7 Gracemaster

・全1種

・サイズ：約21cm

D賞 描きおろし ビジュアルファンブック

・全1種

・サイズ：A4

E賞 描きおろし クリアポスター

・全4種（選べる）

・サイズ：A3

F賞 描きおろし アクリルキーホルダー

・全13種（選べる）

・サイズ：約9.5cm

G賞 描きおろし アクリルスタンド

・全13種（選べない）

・サイズ：約9cm

ラストワン賞 月村手毬 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.

・サイズ：約22cm

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