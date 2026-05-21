「一番くじ 学園アイドルマスター Part5」の全ラインナップが公開花海咲季、月村手毬、藤田ことねがGracemasterでフィギュア化
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 学園アイドルマスター Part5」の全ラインナップを公開した。6月19日より順次発売を予定し、価格は1回850円。
本商品はゲーム「学園アイドルマスター」をモチーフとしたフィギュアやグッズが当たるキャラクターくじ第5弾。本弾では「Boom Boom Pow」衣装の花海咲季、「アイヴィ」衣装の月村手毬、「Yellow Big Bang！」衣装の藤田ことねが 1/7 Gracemasterシリーズでフィギュア化。
本一番くじの描き下ろし衣装のアイドル達をモチーフとしたクリアポスター、ビジュアルファンブック、アクリルキーホルダー、アクリルスタンドが登場。
また、ラストワン賞では「月村手毬 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.」がラインナップ。
「一番くじ 学園アイドルマスター Part5」各等賞一覧
A賞 花海咲季 フィギュア 1/7 Gracemaster
・全1種
・サイズ：約22cm
B賞 月村手毬 フィギュア 1/7 Gracemaster
・全1種
・サイズ：約22cm
C賞 藤田ことね フィギュア 1/7 Gracemaster
・全1種
・サイズ：約21cm
D賞 描きおろし ビジュアルファンブック
・全1種
・サイズ：A4
E賞 描きおろし クリアポスター
・全4種（選べる）
・サイズ：A3
F賞 描きおろし アクリルキーホルダー
・全13種（選べる）
・サイズ：約9.5cm
G賞 描きおろし アクリルスタンド
・全13種（選べない）
・サイズ：約9cm
ラストワン賞 月村手毬 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.
・サイズ：約22cm
✧━━━━━━━━━━✧- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) May 21, 2026
全ラインナップ公開
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一番くじ 学園アイドルマスター Part5
📅6月19日(金)より順次発売予定
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❤️花海咲季💙月村手毬💛藤田ことねの
フィギュアが「1/7 Gracemaster」で登場✨#学マス #idolmaster pic.twitter.com/Gd9yEH5RoV
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