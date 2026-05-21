俳優の市原隼人（39）が21日、自身のインスタグラムを更新し「久しぶりに自分の時間ができたので、旅に出た」と報告。ドライブ旅で、自ら運転した『日産 スカイラインGT-R』R32型との2ショットや、旅の思い出写真の数々を披露した。【写真】「イッチーR32乗ってるんですね」「カッケー」市原隼人と『日産 スカイラインGT-R』R32型の2ショット市原は「大切な方に、素敵な頂き物のお返しを直接渡しに名古屋へ…そのまま京都、長