市原隼人、『日産 スカイラインGT-R』R32型を走らせドライブ旅を満喫 2ショット写真に反響「イッチーR32乗ってるんですね」「カッケー」
俳優の市原隼人（39）が21日、自身のインスタグラムを更新し「久しぶりに自分の時間ができたので、旅に出た」と報告。ドライブ旅で、自ら運転した『日産 スカイラインGT-R』R32型との2ショットや、旅の思い出写真の数々を披露した。
【写真】「イッチーR32乗ってるんですね」「カッケー」市原隼人と『日産 スカイラインGT-R』R32型の2ショット
市原は「大切な方に、素敵な頂き物のお返しを直接渡しに名古屋へ…そのまま京都、長野へ行くことにした」と、旅の目的と進路を明かした。
「日が昇る前に自宅を出て、朝日を背に自分の影を追うようにひたすら走り続け、名古屋で朝食を食べ、京都を少し散策ながら夕食につくと、長い歴史を持つご家族経営の老舗の料亭のご主人や女将さん、料理人の方の心意気に心が温かくなり先代から守り続けてきた京料理の技術や人間味やおもてなしがたまらなく嬉しくて、帰り際に何度も頭を下げた」と情感たっぷりに記しながら、旅の道中に見た風景や食事の写真などを披露。
長野では、『プリンス＆スカイラインミュウジアム』を訪れたそうで「生涯忘れられない気持ちになった。歴代のスカイライン、様々なGT-Rや関連するものなどを前に心臓が高まり、息ができなくなりそうになった。…いまだ感動がやみません」と振り返った。
また、「今回の旅はひたすらにR32を走らせた」と明かし、「これもまた、歴史や企業開発努力、国産が築いた世界から称賛される日産の伝説的な功績に惚れてる。少しずつ整備しながら、信頼するエンジニアが手をいれる車体は絶好調。茹だる様な暑さの中、何時間も回り続けるRB26DETTエンジンはすこぶる調子がいい」とドライブも満喫できたそうだ。
文末では「日本の景色や様々な技術や精神に触れるたびに、なんて素敵な国に生まれたんだろと感銘を受けながら、日本人である喜びを噛み締める旅がたまらなく好きだ」と語り、次に旅に出る日を心待ちにしている様子だった。
コメント欄には「ご自身の時間も大切にされていて素敵な生き方 やっぱりカッコいい」「イッチーR32乗ってるんですね ますます好きになりました」「車のセンス」「32カッケー」「素敵な32ですね 愛車との時間素晴らしい」「車もバイクもカッコいいのを所有してるんですね」「市原さんよく似合ってます」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「イッチーR32乗ってるんですね」「カッケー」市原隼人と『日産 スカイラインGT-R』R32型の2ショット
市原は「大切な方に、素敵な頂き物のお返しを直接渡しに名古屋へ…そのまま京都、長野へ行くことにした」と、旅の目的と進路を明かした。
「日が昇る前に自宅を出て、朝日を背に自分の影を追うようにひたすら走り続け、名古屋で朝食を食べ、京都を少し散策ながら夕食につくと、長い歴史を持つご家族経営の老舗の料亭のご主人や女将さん、料理人の方の心意気に心が温かくなり先代から守り続けてきた京料理の技術や人間味やおもてなしがたまらなく嬉しくて、帰り際に何度も頭を下げた」と情感たっぷりに記しながら、旅の道中に見た風景や食事の写真などを披露。
また、「今回の旅はひたすらにR32を走らせた」と明かし、「これもまた、歴史や企業開発努力、国産が築いた世界から称賛される日産の伝説的な功績に惚れてる。少しずつ整備しながら、信頼するエンジニアが手をいれる車体は絶好調。茹だる様な暑さの中、何時間も回り続けるRB26DETTエンジンはすこぶる調子がいい」とドライブも満喫できたそうだ。
文末では「日本の景色や様々な技術や精神に触れるたびに、なんて素敵な国に生まれたんだろと感銘を受けながら、日本人である喜びを噛み締める旅がたまらなく好きだ」と語り、次に旅に出る日を心待ちにしている様子だった。
コメント欄には「ご自身の時間も大切にされていて素敵な生き方 やっぱりカッコいい」「イッチーR32乗ってるんですね ますます好きになりました」「車のセンス」「32カッケー」「素敵な32ですね 愛車との時間素晴らしい」「車もバイクもカッコいいのを所有してるんですね」「市原さんよく似合ってます」などと、さまざまな反響が寄せられている。