市販されている多くの食品に使用される細菌やカビを抑える一般的な保存料が、血圧上昇リスクの29%増、心臓発作や脳卒中リスクの16%増と関連していることが明らかになった/pixura/iStockphoto/Getty Images（CNN）フランスの新たな研究によると、市販されている多くの食品に使用される細菌やカビを抑える一般的な保存料が、血圧上昇リスクの29%増、心臓発作や脳卒中リスクの16%増と関連している。いわゆる「天然」の酸化防止剤、例