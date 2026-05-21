Xperia 1 VIII ソニーのフラッグシップスマートフォン「Xperia 1 VIII」。前機種からの進化ポイントは、主に「AIカメラアシスタント」「望遠カメラのセンサー大型化+重ね合わせ処理の精度向上による高画質化」「スピーカー刷新によるオーディオ体験の向上」の3点。 オーディオビジュアル的な要素では、このスピーカーの刷新が目玉要素だ。ブラビアの知見を活かした