眼の専門家・野口信吾さんが推奨する上下と斜めの眼球ストレッチフライやゴロを捕球できない、ミート力が上がらないと悩む選手は多いのではないだろうか。原因は眼の使い方にあるかもしれない。パフォーマンス向上へ、スポーツビジョントレーナーとしてアマチュアからプロ野球選手までサポートする野口信吾さんは「眼の上下＆斜めストレッチ」を紹介している。特定の方向を見るのが苦手な場合、実際のプレーでもエラーが起きや