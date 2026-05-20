たどつ駅前夜市提供：多度津町 2026年5月30日、涼しい夜風を感じながら料理やお酒が楽しめる「たどつ駅前夜市」が香川県多度津町のJR多度津駅前広場で開かれます。午後4時～午後8時、入場無料。 多度津町を盛り上げようと、町民や町役場の職員らで活動している「多度津町まねきねこ課」が企画しました。2025年までは7月に開催していましたが、2026年は暑さ対策で5月に変更しました。 会場のグルメエリアには、地