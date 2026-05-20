新型「RAV4」はHEVとPHEVどっちを選ぶべき!?2025年5月に世界初公開されたトヨタのミドルクラスSUV、新型「RAV4」は、7年ぶりの全面刷新を迎えました。同年12月にハイブリッド（HEV）が先行して販売開始され、2026年2月にはプラグインハイブリッド（PHEV）も追加されています。【画像】これが「悩ましい選択肢」2つのトヨタ新型「RAV4」です！ 画像で見る（30枚以上）発売直後から注文が集中し、日本自動車販売協会連合会（自