5月12日から、フランスのカンヌで開催されているカンヌ国際映画祭。モデルの水原希子が参加し、ドレス姿を披露したが、その姿が話題となっている。女性誌『ELLE Japan』の公式Instagramでは、現地にいる水原のインタビュー動画が投稿された。《レッドカーペット直前、「メシカ」の光り輝くジュエリーを着用したクールでグラマラスな姿をキャッチ！》と、ドレスとジュエリーを纏った彼女の姿が映っていた。「水原さんは、長い