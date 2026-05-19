交通違反取り締まり中の警察官が車に引きずられて重傷です。18日午後4時すぎ、大阪市西淀川区で、白バイに乗った兵庫県警の巡査部長が車を運転する男に職務質問したところ、男が車を急発進させました。巡査部長は約20メートル引きずられて振り落とされ、左ひじを骨折するなどの重傷を負いました。警察によると、巡査部長は数分前にこの車が兵庫・尼崎市内で横断歩道で停止しなかったため停止を求めましたが、車が無視して逃げたた