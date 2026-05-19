【ガンダムアーティファクトPRO】 5月20日11時 全貌公開予定 バンダイは、新たな食玩シリーズ「ガンダムアーティファクトPRO」を発表した。 今回バンダイの食玩情報を扱う「オトナの食玩倶楽部」のXアカウントにて本内容を発表しており、食玩プラキット「ガンダムアーティファクト」シリーズから新たなブランドとして「ガンダムアーティファクトPRO」が