いま、米・シカゴの街は野球の話題で大きな盛り上がりを見せているという──。5月17日現在（日本時間18日）、ナ・リーグ中地区のカブスは29勝18敗で首位で、ア・リーグ中地区のホワイトソックスは24勝22敗で首位のクリーブランド・ガーディアンズとわずか1ゲーム差の2位につけている。「シカゴにはもともと2チームがあり、“野球の街”として知られてもいました。ただ、近年、カ軍の戦績はまずまずで安定していましたが、ホ軍