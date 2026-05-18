17日午後、福山市で発生した山林火災で、消防は午後3時40分に「鎮圧」したと発表しました。山林火災が発生したのは、福山市赤坂町早戸です。17日午後2時半ごろ、通行人から「枯れ草が燃えている」と消防に通報がありました。これまでに消防車52台などが出動し、消火活動を続けていましたが、18日午後3時40分に鎮圧したということです。警察と消防によると、廃材を燃やしていた火が燃え広がったとみられ、少なくとも15ヘクタ&