5月も後半戦。ゴールデンウイークも終わり、ここからいよいよ仕事や学業に本腰を入れようという人も多いことでしょう。その一方でこの時期、気をつけたいのが5月病。たまには少し息を抜いてゆったりと、美味しいものなど味わってみてもいいかもしれませんね。2026年5月の新商品5選まとめ(5月19日〜5月25日)ファミリーマート2026年5月の新商品本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹