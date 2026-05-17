5月16日に放送された『THE SECOND 〜漫才トーナメント〜』（フジテレビ系）の進行に不満の声があがっている。「『THE SECOND』は結成16年以上のプロの漫才師のチャンピオンを決める大会で、2023年にスタート。結成15年以内という条件がついた『M-1グランプリ』（朝日放送制作・テレビ朝日系）に出られなくなった芸人にセカンドチャンスを与える場となっています。ネタの持ち時間は『M-1』より2分長い6分で統一。決勝戦は8組によ