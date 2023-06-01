埼玉県で住宅が全焼する火事があり、1人の遺体が見つかりました。建物から勢いよく赤い炎が上がり、大量の煙が立ち上っています。16日午後4時過ぎ、埼玉・戸田市で木造2階建て住宅が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家に住む50代の男性と連絡が取れておらず、警察は遺体の身元の確認を急いでいます。