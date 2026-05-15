山形県警は、優秀な人材の確保を目的に、自身の出身校などを訪れ、現役学生たちに積極的なアプローチを行う現役警察官ら122人を「特任リクルーター」として選出しました。今回指定されたのは、警察官101人、警察職員21人あわせて122人です。「特任リクルーター」は、自身の出身高校・大学などに出張授業や就職ガイダンスで訪問し、現役学生との交流を通じて警察官の仕事内容ややりがいを伝え、将来