13日夕方から14日朝にかけて、由利本荘市石脇でクマの目撃が相次いでいます。目撃されたのは石脇公園グラウンドなどがある地域や西側に隣接した地域で、警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと13日午後6時ごろ、由利本荘市石脇字弁慶川の市道にクマ1頭がいるのを、70代の男性が自宅から目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約10メートルです。その5分後の午後6時5