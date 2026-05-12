ZEROBASEONE×東京タワー コラボイベントポスター（C）WAKEONE / Sony Music Labels Inc. ボーイズグループZEROBASEONE（ゼロベースワン）が、5月18日に新アルバムThe 6th Mini Album [Ascend-]をリリース。このリリースを記念して、東京タワーとコラボレーション企画を実施することが決定した。 本アルバムはより一層深みを増したZEROBASEONEの魅力をたっぷり詰め込んだアルバムとなっており、特にタイトル曲「TOP