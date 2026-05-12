

ZEROBASEONE×東京タワー コラボイベントポスター（C）WAKEONE / Sony Music Labels Inc.

ボーイズグループZEROBASEONE（ゼロベースワン）が、5月18日に新アルバムThe 6th Mini Album [Ascend-]をリリース。このリリースを記念して、東京タワーとコラボレーション企画を実施することが決定した。

本アルバムはより一層深みを増したZEROBASEONEの魅力をたっぷり詰め込んだアルバムとなっており、特にタイトル曲「TOP 5」はグルーヴィーでセクシーなヒップホップリズムと幻想的な歌詞が調和した楽曲で、新しいグループの姿を見せる予定。

今回アルバム名である[Ascend-] （=上昇）にふさわしく、さらなる高みを目指すべく東京に高くそびえたつランドマーク “東京タワー”とのコラボレーションでカムバックを勢いづける。

リリース当日には、東京タワーが青色で染まる、特別ライトアップも実施。翌日5月19日から31日までは館内でのコラボレーション企画もスタートし、MVオフショットを使用したパネル展をはじめ、スペシャルメッセージ映像の放映や館内BGMジャックなど限定コンテンツも実施。さらに東京タワーの“トップデッキツアー”参加者には先着で限定絵柄ポストカードのプレゼントなどもある。 【ZEROBASEONE×東京タワー コラボイベント詳細】■特別ライトアップ日時：5月18日（月）20時00分〜24時00分 ■コラボイベント期間：5月19日（火）〜5月31日（日）場所：東京タワー（〒105-0011 東京都港区芝公園4-2-8）※営業時間：9時00分〜23時00分※トップデッキツアーの最終受付は22時15分